سنغافورة توقف إصدار تراخيص جديدة للسيارات .. والسبب ؟

أعلنت سنغافورة عن وقف إصدار تراخيص جديدة للسيارات الخاصة والدراجات النارية بدءا من اليوم الخميس في خطوة غير مسبوقة للسيطرة على الازدحام المروري والحد من الحاجة إلى طرق جديدة.

وقالت السلطات إنها لن تسمح بإصدار تراخيص جديدة للمركبات بدءا من أول شباط/فبراير 2018 .

وجاء في بيان صدر عن هيئة الأراضي والنقل صدر في أكتوبر من العام الماضي إن "12% من إجمالي مساحة الأراضي في سنغافورة مخصصة للطرق. ونظرا لمحدودية الأراضي، فإن المجال محدود للتوسع في شبكة الطرق".

وكانت حصة التراخيص للمركبات الجديدة قد تقلصت بمرور الأعوام من 5ر1% إلى 25ر0% لتصل حاليا إلى صفر%، ما يعني عدم إصدار تراخيص جديدة.

ومن المقرر أن يخضع هذا الأمر للمراجعة في عام 2021.

ويتم إصدار ترخيص للسيارة لمدة أقصاها 10 سنوات وبعدها يقرر صاحب السيارة التخلص منها أو تجديد الترخيص.

لكن تكلفة الترخيص قد تعادل ثمن السيارة نفسها، وهو ما يفسر أن سنغافورة تعد واحدة من أكثر الأماكن تكلفة فيما يتعلق بامتلاك الشخص لسيارة.

وتصل تكلفة الترخيص أحيانا نحو 28 ألف دولار أميركي.