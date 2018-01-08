"نيسان" تستعرض تكنولوجيا "التواصل بين دماغ السائق والمركبة"

تقدم "نيسان" لزوار معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية CES 2018في لاس فيغاس لمحة عن رؤيتها لمستقبل التنقل والتي تشمل تطوير تقنيات القيادة الذاتية وتحسين أداء المركبات الكهربائية وتعزيز اتصال السيارات بالشبكات، حيث تعرض الشركة عدداً من الحلول المبتكرة بدءاً من التكنولوجيا التي تقرأ وتحلل موجات دماغ السائق، وصولاً إلى السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم.

ومن أبرز التقنيات التي ستسلط "نيسان" عليها الضوء خلال المعرض تقنية التواصل بين دماغ السائق والمركبة "B2V" التي تحلل الإشارات الصادرة عن دماغ السائق لدعم القيادة ومساعدة أنظمة السيارة الذاتية واليدوية على التعلم من السائق. ويمكن لهذه التكنولوجيا الواعدة بتوفير أوقات رد فعل أقصر وأنظمة قادرة على التعلم والتكيف لتعزيز متعة القيادة.

كما ستقدم "نيسان" مركبتها الاختبارية IMx وسيارة "نيسان ليف" الجديدة كلياً. وستُعرض مركبة IMx لأول مرة في المنطقة وتتميز المركبة بدعم قدرات اتصال أقوى بين السيارة والسائق، ومجموعة متكاملة من قدرات القيادة الذاتية، ومقاعد تتسع لأربعة أشخاص ومحرك كهربائي يتسم بعزم دوران أقوى من محرك نيسان GT-R.

ويجمع الجيل الجديد من سيارات نيسان ليف، السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، إثارة ومتعة قيادة سيارة كهربائية 100٪ مع التقنيات المتقدمة مثل "بروبايلوت" (بروبايلوت أسيست في الولايات المتحدة)، ودواسة Pedal e- الإلكترونية وتقنيات تعزيز الاتصال. وتم طرح هذه السيارة التي تعد إحدى أبرز أيقونات رؤية نيسان للتنقل الذكي في اليابان في أكتوبر 2017.

وستشارك "نيسان" في معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية CES 2018في جناح رقم 5431 في القاعة الشمالية بمركز لاس فيغاس للمؤتمرات. كما سيشارك عدد من المدراء من نيسان وتحالف "رينو - نيسان – ميتسوبيشي" في الجلسات الحوارية خلال المعرض حيث سينضم نائب الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" دانييل سكيلاتشي إلى جلسة حوارية بعنوان "السيارات ذاتية القيادة: مستقبل التنقل الشخصي"، من الساعة 10 إلى 11 صباحاً في 10 يناير في "تك إيست" بمركز لاس فيغاس للمؤتمرات، القاعة الشمالية، N257.

وسينضم ألفونسو ألبيسا، نائب الرئيس الأول لنيسان للتصميم العالمي، إلى جلسة حوارية بعنوان "التفكير التصميمي لشركتك"، من الساعة 11 إلى 10 صباحاً في 11 يناير في "تك إيست" بمركز لاس فيغاس للمؤتمرات، "ساوث بلازا"، 62000.

ويشارك كريستيان ليدو، مدير خدمات التنقل والخدمات المتصلة بتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، في ندوة حوارية بعنوان "المركبات ذاتية القيادة في مدن الغد"، من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10:15 صباحاً في 10 يناير في "تك إيست"، ويست غيت، الطابق الأول، جناح رقم 9.