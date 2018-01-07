مع " طرق دبي " لن يغشك أحد عندما تشتري سيارة مستعملة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة “شهادة حالة المركبة"، والتي تحتوي على البيانات الرئيسية والتاريخية للمركبة، بهدف زيادة وعي المتعاملين ومساعدتهم على تفادي حالات الغش والخداع، فضلا عن تقديم مستوى متميز من الخدمات التي تليق بمستوي إمارة دبي.

وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن إطلاق خدمة "شهادة حالة المركبة" هي إضافة جديدة ومتميزة تضاف الي خدمات ترخيص المركبات، وتأتي هذه الخدمة لتزويد المتعاملين بالبيانات التفصيلية والهامة المتوفرة لدي الهيئة عن حالة المركبة مثل بيانات المسافات المقطوعة بالكيلومترات، ونوع التأمين وفترة صلاحيته، والحجز والتعاميم، ونوع مالك المركبة، إضافة الي حالة المركبة اثناء عملية الفحص السنوي، وغيرها من المعلومات، ذات الصلة. شريطة موافقه مالك المركبة عن طريق ارسال رسالة نصية تحتوي على رمز الاستخدام لضمان خصوصية البيانات ومن ثم يمكن للمتعامل الحصول علي الخدمة بإدخال رقم "شاصي" السيارة المعنية على موقع الهيئة www.rta.ae ، بعدها يتم إعلام المتعامل بإمكانية الهيئة تزويده بتفاصيل المركبة وذلك مقابل مبلغ مالي وقدرة 100 درهم للشهادة الواحدة.

وأضاف: إن الخدمة تتضمن أيضاً المركبات المستعملة الواردة من الخارج، حيث تم الربط الإلكتروني مع بعض الشركات العالمية مثل CARFAX الأمريكية، و AUTO DNA الأوروبية، لجمع معلومات عن المركبات التي يتم استيرادها إلى الدولة من القارات الأمريكية والأوروبية والأسيوية، وذلك ليصبح بإمكاننا تزويد المتعامل حسب رغبته بمعلومات عن أي مركبة قد تأتي من خارج الدولة، وليس داخلياً فقط، وذلك مقابل رسوم إضافية، موضحاً أن الهيئة ليست معنية بأي بيانات قد لا تتوفر لديها عن بعض المركبات المطلوب بيانات عنها .

