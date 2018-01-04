«إل جي» تتعاون لإطلاق منصة مركبات ذاتية القيادة

أعلنت كل من إل جي إلكترونيكس وشركة هير تكنولوجي "HERE Technologies"، المزود العالمي لخدمات الخرائط والمواقع الرقمية، عن تعاونهما لتقديم حلول الجيل القادم من تقنيات المعلومات والاتصالات للسيارات ذاتية القيادة.

وستجمع المنصة بين تكنولوجيا المعلومات من إل جي وبيانات الخرائط وخدمات الموقع المقدمة من قبل منصة HERE Open Location. وستكون المنصة مركزاً للاتصالات للمركبات ذاتية القيادة. وستوفر للشركات المصنعة للسيارات على الصعيد العالمي مركز بيانات قوي وآمن للاتصالات لكل من السيارات شبه ذاتية القيادة والسيارات ذاتية القيادة بالكامل.

وقال كيم جين يونغ، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال الذكية لدى شركة "إل جي" لمكونات المركبات: "نحن متحمسون لتقديم معيار جديد لحلول الاتصالات المتنقلة المستقلة بالتعاون مع شركة HERE، التي تمتلك أحدث تقنيات التوجيه في السيارات.

وقال مون لى، نائب رئيس شركة HERE Technologies في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تحتاج القيادة الذاتية الفعالة إلى العديد من مصادر البيانات وتقنيات الاتصالات القوية. نحن نؤمن أن منصة خدمات الموقع المفتوح يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تكنولوجيا الجيل القادم من تقنيات المعلومات والاتصالات للمركبات ذاتية القيادة.