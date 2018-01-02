4 نصائح للقيادة في ظروف جوية مختلفة

يتسبب المطر وتقلبات الطقس في وقوع بعض الحوادث المرورية نظراً للظروف والعوامل التي تحيط بالمركبة أثناء القيادة، ولذلك ينصح خبراء هيئة الطرق والمواصلات بدبي بمايلي :

1. تأكد من كفاءة مساحات الزجاج وأجهزة إزالة البخار من مركبتك حتى تساعدك على رؤية الطريق أثناء تساقط المطر.

2. استخدم ضوء المصابيح المنخفض.

3. قلل من تأثير أي شيء يمكن أن يشتت انتباهك داخل مركبتك، مثل الهاتف المتحرك وغيره.

4. خفف من سرعتك وضاعف مسافة التتابع.

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