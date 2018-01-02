لماذا أوقفت الصين إنتاج 553 طرازا من سيارات الركاب؟

علقت الصين أمس إنتاج 553 طرازا من سيارات الركاب التي لا تفي بالمعايير الحكومية لاستهلاك الوقود. بحسب ما ذكره المركز الصيني لخدمة تكنولوجيا السيارات.

وتشمل تلك الطرز منتجات لكبار المنتجين المحليين وكبرى الشركات المشتركة مثل (فاو-فولكسفاغن) و(بكين بنز أوتوموتيف) و (تشيري) و (دونغفنغ موتور كوربوريشن).

ومع استعار حربها ضد التلوث، تدفع الصين باتجاه وسائل النقل الخضراء من خلال تشديد قيود الانبعاثات وتشجيع استخدام مركبات الطاقة الجديدة.

وأعلنت السلطات في وقت سابق أنه سيتم تدريجيا تطبيق قيود أشد على انبعاثات السيارات الجديدة، فيما سيواصل مشترو سيارات الطاقة الجديدة الاستمتاع بمزايا الإعفاء الضريبي عند الشراء على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. بكين ــ شينخوا