3 نصائح بشأن حزم الأمتعة في السيارة

تبدو قنينة الماء البلاستيكية الملقاة في المقعد الخلفي من السيارة غير مؤذية في حد ذاتها.

ولكن إذا تحتم على السائق الضغط فجأة وبقوة على المكابح، يمكن أن تتحول هذه القنينة إلى صاروخ خطير مندفع في الهواء.

ولا ينطبق هذا الأمر على القنينة فحسب، ولكن على أشياء كثيرة من شأنها أن تشكل خطرا مميتا، والأشياء الأكبر مثل حقيبة السفر، بحسب نادي السيارات الألماني (أداك).

وعليه يقدم نادي السيارات الألماني ثلاث نصائح بشأن أفضل طريقة لحزم السيارة من أجل أقصى سلامة على الطريق في رحلتك المقبلة.

أولاً: ينبغي أن توضع الأشياء الثقيلة في أرضية شنطة السيارة، خلف المقعد الخلفي مباشرة. يعلوها الحقائب الأخف، ثم ينبغي أن يكون كل شيء مغطى ببطانية ومحكم بحزام جلد. وإذا أمكن، ينبغي شد الحزام بإحكام وإدخاله في عروة التثبيت في أرضية شنطة السيارة.

ثانياً: إذا كانت الأمتعة في الجزء الخلفي من السيارة أعلى من ظهر المقعد الخلفي، فيمكن مد شبكة عبر الجزء العلوي من المقعد الخلفي لتوفير حماية إضافية. وإذا كان لا يوجد ركاب في الخلف إذاً يمكن ربط أحزمة المقاعد بشكل قطري مقابل بعضهما لدعم المقاعد الخلفية.

ثالثاً: يمكن وضع الأشياء الثقيلة للغاية على أرضية المقعد الخلفي. وبالنسبة لشبكة سقف السيارة، لا ينصح النادي سوى بوضع الأشياء الخفيفة عليها.