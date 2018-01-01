10 نصائح لخفض استهلاك المركبات من الوقود

وجّه خبراء 10 نصائح لقائدي المركبات من أجل خفض استهلاك مركباتهم للوقود، وتضمنت النصائح:

1- تقليل معدل السرعة وجعل دورات المحرك منخفضة؛ كون ذلك يساعد على خفض استهلاك الوقود.

2- السير على سرعة ثابتة واستخدام مثبت السرعة في الخطوط الطويلة كالسفر.

3- إطفاء المحرك عند الانتظار لأكثر من دقيقة.

4- الحرص على أن يكون ضغط الهواء في الإطارات مثالياً.

5- تخفيف وزن السيارة عبر التخلص من الحمولات غير الضرورية في الاستخدام اليومي.

6- إغلاق النوافذ على الطرق السريعة، حيث يقاوم الهواء القدرة الناجمة عن احتراق الوقود أثناء فتح النافذة.

7- استبدال فلاتر الهواء غير النظيفة.

8- إغلاق التكييف أو استخدام الوضع المنخفض في حال كانت السرعة أقل من 80 كيلومتراً في الساعة.

9- الاهتمام بنظافة شمعات الاحتراق وتغييرها في الموعد المحدد.

10- تقليل الكبح والتسارع وتجنب الضغط على دواسة البنزين بقوة.