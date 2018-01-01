10 نصائح لخفض استهلاك المركبات من الوقود

وجّه خبراء 10 نصائح لقائدي المركبات من أجل خفض استهلاك مركباتهم للوقود، وتضمنت النصائح:
1- تقليل معدل السرعة وجعل دورات المحرك منخفضة؛ كون ذلك يساعد على خفض استهلاك الوقود.
2- السير على سرعة ثابتة واستخدام مثبت السرعة في الخطوط الطويلة كالسفر.
3- إطفاء المحرك عند الانتظار لأكثر من دقيقة.
4- الحرص على أن يكون ضغط الهواء في الإطارات مثالياً.
5- تخفيف وزن السيارة عبر التخلص من الحمولات غير الضرورية في الاستخدام اليومي.
6- إغلاق النوافذ على الطرق السريعة، حيث يقاوم الهواء القدرة الناجمة عن احتراق الوقود أثناء فتح النافذة.
7- استبدال فلاتر الهواء غير النظيفة.
8- إغلاق التكييف أو استخدام الوضع المنخفض في حال كانت السرعة أقل من 80 كيلومتراً في الساعة.
9- الاهتمام بنظافة شمعات الاحتراق وتغييرها في الموعد المحدد.
10- تقليل الكبح والتسارع وتجنب الضغط على دواسة البنزين بقوة.