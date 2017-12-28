السيارة الأكثر عصرية بالعالم في معرض دبي الدولي للسيارات

تقوم تويوتا، الموزعة حصرياً من قبل شركة الفطيم للسيارات، الرائدة منذ العام 2008 في قطاع النقل المستدام، بعرض اقليمي مسبق للنسخة الاحدث من سيارة تويوتا ياريس هاتشباك 2018 الجديدة كلياً في معرض دبي الدولي للسيارات 2017.

لقد رسمت تويوتا ياريس هاتشباك لنفسها على مدار السنوات الماضية صورة السيارة الممتعة والمريحة والرشيقة، والاكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وتتمتع تويوتا ياريس الجديدة المعاد تصميمها لعام 2018 بمظهر رياضي وعصري أكثر، وتأتي مع توليفة جديدة كلياً للمصد أمامي ذي الشبك اللماع . ويسهم التصميم الجديد للجهة الخلفية السفلى أيضاً في منح السيارة مظهر جديد أكثر عصرية. ومن المزايا الأخرى هوائيات على شكل زعنفة القرش موجودة على السقف، ومقاعد رياضية قماشية، ومقابض ناقل الحركة، ومجموعة عجلات ألمنيوم قياس 15 إنش.

وتمتاز أيضاً بمصابيح أمامية جديدة ونظام مصابيح للإضاءة النهارية لابراز صورتها الجديدة كسيارة حديثة.

وفي الداخل، تأتي تويوتا ياريس هاتشباك بتصميم رحب جديد ومقاعد خلفية معاد تصميمها ومساحة كتف أكبر. كما صممت أيضاً على نحو يضمن تخفيض الضجيج داخل المقصورة، مما يؤمن قيادة هادئة.

وتأتي ياريس هاتشباك 2018 بخيارين من المحركات: محرك سعة 1.3 ليتر بقوة تصل إلى 98 حصان، ومحرك سعة 1.5 ليتر ب105 حصان. ويقترن الخياران بناقل حركة متعدد السرعات.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة لتويوتا في الفطيم للسيارات: "يسعدنا ان نعرض تويوتا ياريس هاتشباك 2018 الجديدة كلياً من منصة معرض دبي الدولي للسيارات. لوهي السيارة التي لطالما حققت نجاحاً باهراً في مبيعات التجزئة والتأجير بفضل كفاءتها الرائعة في استهلاك الوقود وحجمها المدمج، مما يجعلها من أكثر السيارات راحة للقيادة في المدن".

وأضاف : " يلعب طراز ياريس دوراً حيوياً في تقديم علامة تويوتا إلى عملاء جدد. فقد صممت ياريس هاتشباك هذا العام لمن يقدرون الإبداع ويعتبرون أنفسهم مسايرين للعصر ويبحثون عن الأفضل دائماً. وينتظر من ياريس هاتشباك 2018 أن تصنع علامة فارقة في فئتها بفضل جودتها ومتانتها وموثوقيتها التي لا تضاهى، فضلاً عن تصميمها الإجمالي المحسن".