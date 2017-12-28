استدعاء 263 سيارة«فورد» في أسواق الدولة

أطلقت وزارة الاقتصاد حملتي استدعاء لدواعي السلامة على مستوى الدولة لنحو 263 سيارة «فورد ترانزيت 150-إف» موديل (2015 -2017) المزودة بوحدة قطر و«فورد 150-إف» المزودة بناقل الحركة 10 آر 80 موديل (2015-2017) المصنعة في الولايات المتحدة.

ووفقاً لتقرير صدر أمس فإنه بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أطلقت شركة «الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات «فورد ولينكون» في الإمارات وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» في أبوظبي حملة استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات «فورد ترانزيت» المصنعة في كانساس الأميركية لفحص مصهر وحدة القطر وإضافة فتحة تصريف عند المساحة المخصصة للقدمين أمام المقعد.

وأشار التقرير إلى أنه في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء قد تتجمع المياه وتتدفق إلى المنطقة المخصصة للقدمين حيث توجد وحدة القطر، ما يسبب تآكل الأسلاك ويلحق ضرراً بالوحدة وقد يؤدي إلى وميض سريع في مؤشرات الانعطاف وتعطيل شاشة لوحة العدادات وفقدان القدرة على التحكم بالتكييف والوسائط المتعددة مثل الراديو والشاشات ونظام المزامنة، كما أن تآكل الأسلاك بسبب تسرب المياه لفترات طويلة قد يتسبب بحدوث ماس كهربائي في الأرضية وعدم استجابة نظام الشد المسبق لحزام الأمان وانبعاث رائحة احتراق و/‏أو زيادة مخاطر نشوب حريق وذلك حتى عندما تكون السيارة مركونة ونظام التشغيل مطفأ.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تشمل هذه الحملة 207 سيارات على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن «الطاير للسيارات» و«بريميير موتورز» سيبادران بالاتصال بالعملاء المعنيين لإحضار سياراتهم إلى مراكز الصيانة لفحص مصهر وحدة القطر وإضافة فتحة تصريف عند المساحة المخصصة للقدمين أمام المقعد مجاناً مع تهيئة سبل الراحة للعملاء خلال الفترة القصيرة التي يتطلبها إجراء هذه العملية.

وفي ما يتعلق بحملة استدعاء سيارات «فورد 150-إف» المزودة بناقل الحركة 10 آر 80 موديل (2015-2017) أوضح التقرير أنه بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أطلقت شركتا «الطاير للسيارات» و«بريميير موتورز» حملة استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات «فورد 150-إف» موديل 2017 المزودة بناقل الحركة 10 آر 80 المصنعة في ديربورن الأميركية، وذلك لاستبدال المسمار الملولب في ناقل الحركة.

وأشار إلى أنه في بعض المركبات المشمولة بالاستدعاء قد يحدث ارتخاء في المسمار الملولب الذي يربط وصلة تغيير ناقل الحركة وفي حال حدوث ذلك فإن حالة ترس ناقل الحركة لن تتغير عند تحريك السائق لذراع تبديل السرعة، وعليه ستبقى الحركة كما كانت عليه قبل خروج المسمار الملولب من مكانه بغض النظر عما تشير إليه ذراع تبديل السرعة وفي هذه الحالة قد يواجه السائق شعوراً بانحلال أو ارتخاء ذراع تبديل السرعة، وقد يظهر مؤشر جهاز تبديل السرعة معلومات غير دقيقة عن حالة علبة التروس في السيارات المزودة بجهاز تبديل السرعة في أرضيتها. ومن المتوقع أن يبلغ عدد المركبات المشمولة بهذه الحملة 56 سيارة على مستوى الدولة.