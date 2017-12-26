"مايباخ بولمان" الجديدة تصل أبوظبي

أعلنت شركة الإمارات للسيارات الوكيل الحصري والمعتمد لمرسيدس- بنز في أبوظبي، اليوم عن وصول سيارة مرسيدس- مايباخ بولمان الجديدة إلى صالاتها في الدولة، والتي تجمع بين الأداء الفائق لمحرك السيارة مع أقصى درجات الراحة والمساحة الواسعة لينعم الركاب برحلة هانئة ومريحة.

تتوفر سيارة مرسيدس-"مايباخ" الجديدة من طراز بولمان والتي تتمتع بأرقى مقاييس الأمن والسلامة والأناقة والأداء القوي ، ويبلغ وزن السيارة 5.6 طن، وتصل سرعتها القصوى 160 كم في الساعة وذلك بفضل سعة محرك السيارةV-12 المزود بتيربو ثنائي.

ويتميز الطراز الجديد من مرسيدس-بنز مايباخ، بحجمها الواسع الذي يدل بأناقته على مستوى الرفاه والمساحة المريحة التي توفرها للركاب.

ويشكل طول سيارة مايباخ بولمان الجديدة البالغ 6.5 متر عنصر جذب وفخامة، وتوفر من الداخل مساحة واسعة جداً تمنح ركابها المجال للحركة.

كما أن مقصورة السيارة الواسعة قابلة لاستضافة منصة لتقديم المشروبات المنعشة.

ومن أهم ما يميز هذه السيارة الليموزين أنها تحتوي على حجرة منفصلة خاصة بالسائق، بالإضافة إلى أربعة مقاعد متقابلة للركاب من كبار الشخصيات.

ويتميز الإصدار الجديد بالمسافات المريحة بين المقاعد والمسافة الإضافية لراحة الرأس، حيث رفع المصممين سقف السيارة بمعدل 100 مل متر، كي تمنح الركاب مساحة واسعة لحركة الرأس ولتتيح لهم المزيد من الراحة عند ركوب السيارة والخروج منها.

ويمكن تعديل مستوى ارتفاع وانحناء المقاعد بما يتناسب مع راحة الراكب. ويمكن أيضاً تعديل زاوية مسند الظهر إلى 43.5 كحد أقصى. ويستطيع الراكب تحويل مساحة الجلوس إلى مكتب بسيط للعمل.

ويضمن التصميم الداخلي لسيارة مايباخ بولمان الجديدة راحة الركاب، ويتمسك هيكلها بأرقى معايير الجودة والأناقة التي اشتهرت بها هذه العلامة التجارية في المنطقة وباقي أنحاء العالم. وقد تم تزويد جميع الأجزاء الداخلية من السيارة بأفخم أنواع الجلود.

وتوفر السيارة للراكب شاشة علوية مزودة بثلاثة شاشات رقمية، لتعرض على الراكب درجة الحرارة الخارجية ومعدل سرعة القيادة والوقت.

ويجمع نظام القيادة الذكية من مرسيدس-مايباخ بين أنظمة المساعدة المطورة بدرجة عالية، ويعمل نظام ضبط مسافة الأمان ونظام مساعد التوجيه النشط Active Steer Assist على توفير الدعم للسائق وقدر أكبر من الراحة للاحتفاظ بمسافة آمنة وتوجيه آمن.

وتبين قائمة "الرسومات المساعدة" الخاصة للوحة عدادات السيارة للسائق في نظرة واحدة وظائف المساعدة التي اختارها والمواقف التي تستجيب لها الأنظمة في الوقت الحالي، كما تزوده الأيقونات التي لا مثيل لها بالمعلومات المعروضة على شاشة العرض الرئيسية أيضاً. ويتم التحكم في جميع الوظائف من عجلة القيادة.