«بي.إم.دبليو» تقيم مسار اختبار للسيارات ذاتية القيادة في التشيك

قالت شركة بي.إم.دبليو الألمانية للسيارات الفاخرة أمس إنها ستنفق أكثر من 100 مليون يورو (118 مليون دولار) على إقامة مسار لاختبار السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية في جمهورية التشيك.

وسيوفر أول مشروع لاختبار السيارات لـ (بي.إم.دبليو) مئات من فرص العمل في التشيك التي تقل فيها التكاليف مقارنة بجارتها ألمانيا.

وقالت الشركة إن من المقرر أن يبدأ تشغيل المسار في بداية العقد المقبل في تأكيد لما ورد في تقرير إعلامي تشيكي.

وأضافت إن المنشآت التي تملكها قرب مقرها الرئيسي في ميونيخ وفي فرنسا والسويد لم تعد كافية لمواكبة توسعها في اختبارات السيارات ذاتية القيادة.

وتخطط (بي.إم.دبليو)، التي تمتلك أيضا العلامتين التجاريتين رولز-رويس وميني، لتقديم سيارة (آي.نيكست) الإلكترونية الجديدة في 2021 وهي أول طراز من إنتاج الشركة يعتمد إلى حد كبير على القيادة الآلية. كما شكلت المجموعة فريقاً يضم إنتل وموبيلاي ودلفي وكونتننتال وفيات كرايسلر لإنشاء سوق للسيارات ذاتية القيادة.

وقال هربرت جريبينك مدير إدارة الأملاك العقارية في (بي.إم.دبليو) في تصريحات معدة للإدلاء بها في مؤتمر صحفي في براج إن الاختبارات بالمسار الجديد الذي سيقام قرب الحدود الألمانية ستشمل اختبار أنظمة المساعدة على القيادة والمكابح.