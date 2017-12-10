تسليم أول سيارة رياضية إماراتية إلى مالكها

تم أمس تسليم «جانارلي ديزاين-1» أول سيارة رياضية مكشوفة بمقعدين، تم تصميمها وتصنيعها في مدينة دبي لمالكها الجديد، وذلك خلال فعاليات معرض «غلف كونكورس» للسيارات الكلاسيكية في فندق برج العرب في دبي.

وكان غوراف دهار المعروف بشغفه بالسيارات الكلاسيكية أول شخص مهتم بشراء هذه السيارة، عندما سمع عنها للمرة الأولى في عام 2015 وتابع مجريات عملية صنعها من مرحلة التصميم إلى المرحلة الأخيرة.

وتستوحي هذه السيارة تصميمها من السيارات الرياضية العريقة من خمسينيات وستينيات القرن الماضي مثل «فيراري تيستا روسا» موديل 1957 و«شيلبي إيه سي كوبرا» موديل 1962، وحرص المصمم أنطوني جانارلي على تطوير سيارة سيارة رياضية مكشوفة، تم تجريدها عمداً من أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة وملحقات الراحة لتوفير تجربة قيادة مميزة.

وتمثل هذه السيارة مزيجاً من الأناقة والعراقة مع الأداء العالي، حيث إنها مزودة بمحرك V6 بسعة 3.5 لترات من نيسان يوجد خلف السائق، ويولد قوة 310 أحصنة. أما الهيكل الخارجي فهو مصنوع من الألياف الزجاجية والألياف الكربونية ويزن 810 كيلو غرامات فقط.

وقد عمل جاناريللي، الذي سبق له أن قام بتصنيع سيارتي ليكان وفينير لصالح شركة دبليو موتورز، مع فريدريك جويلوت لتطوير سيارة «ديزاين-1»، إضافة إلى تصميم سيارة «زاروق ساند ريسر» للقيادة على الطرق الوعرة، والتي تقترب من الانتهاء أيضاً. وتأتي سيارة «ديزاين-1» بسعر يبلغ 230 ألف درهم، وتتميز بأعلى مستويات الأداء القوي والتصميم المميز.

وأكد دهار سعادته باستلام مفاتيح السيارة الجديدة وقيادتها على الطرق في الإمارات.