فورد تنتج سيارات كهربائية في المكسيك

قالت شركة فورد، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، إنها ستنتج في المستقبل سيارات كهربائية في المكسيك، في خطوة من المحتمل أن تثير غضب الرئيس دونالد ترامب.

ويتناقض هذا الإعلان، الذي أصدره رئيس فورد جيم فارلي في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس، مع بيان صدر في يناير الماضي قالت فيه الشركة إنها ستجعل من مدينة فلات روك بولاية ميشيجان قاعدة لها لتصنيع السيارات الكهربائية.

وقال فارلي إن مغزى قرار نقل التصنيع إلى المكسيك يتجاوز خفض التكاليف. وسيسمح للشركة بتحويل مصنعها في «فلات روك» إلى «مركز للتميز».