«رولز رويس» تتجه لتطوير نسخة كهربائية

تتجه شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية «رولز رويس» إلى دخول سوق السيارات الكهربائية من خلال طرح نسخة كهربائية من سيارتها الفارهة «فانتوم» بعد نحو ست سنوات من طرح فكرة تطوير نموذج اختباري لهذه السيارة.

كانت «رولز رويس» قد عرضت نموذجاً اختبارياً لسيارة «فانتوم» كهربائية في معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2011، لكن الشركة قررت في ذلك الوقت عدم المضي قدماً في هذا المشروع.

حيث قال «تورستن موللر أوتفوس» الرئيس التنفيذي للشركة إن طرح سيارة كهربائية قادرة على قطع مسافة 100 ميل قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها لا يبدو فكرة عملية خاصة وأن أغلب عملاء سيارات «رولز رويس» من الأثرياء الذين يعيشون في الضواحي الراقية للمدن الكبرى ويقطعون بسياراتهم مسافات طويلة يومياً.

وأشار موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات سيارات إلى أن الشركة أعادت التفكير في استراتيجية تجنب إنتاج سيارة كهربائية في ظل تزايد القيود المفروضة على عوادم السيارات وبخاصة في آسيا حيث تتوقع الشركة البريطانية أن تحظر مدن عديدة فيها سير السيارات التي تعمل بالمحركات التقليدية. وقال «موللر أوتفوس» لم يصل إلينا أي طلب لإنتاج سيارة فانتوم كهربائية حتى الآن.

كانت «رولز رويس» قد ألمحت منذ سنوات إلى إمكانية إنتاج سيارة «فانتوم» هجين تعمل بمحركين أحدهما تقليدي والآخر كهربائي. ولكن يبدو أنها تخلت عن هذه الفكرة تماماً حيث قال «موللر أوتفوس» إن الشركة «ستتجه إلى إنتاج سيارة كهربائية تماماً ولن تتخذ أية خطوة انتقالية» في إشارة إلى السيارة الهجين.