«علي وأولاده أودي» تكشف النقاب عن طرازي RS

أعلنت شركة «علي وأولاده أودي»، الموزع الحصري لسيارات أودي في أبوظبي والعين، عن إطلاق TT RS وRS 5 Coupe، الطرازين الجديدين من الجيل الثالث لأودي RS، وذلك في معارض أودي في كل من أبوظبي والعين.

كلا الطرازين مجهزان بتحديثات متميزة مقارنة بسابقتيهما من حيث الأداء والتقنيات والمزايا؛ حيث تتمتع سيارة RS 5 الجديدة، بميزات متعددة تتضمن جناحاً خلفياً، ومداخل هواء وعوادم بارزة، بالإضافة إلى فتحات تهوية بلون أسود لامع.

ويبلغ وزن سيارة RS 5 الجديدة 1.655 كغم، وهي أخف وزناً من سابقتها بـ 60 كغم؛ فهي تتميز بسقفها المصنوع من ألياف الكربون الذي يساهم في التقليل من إجمالي وزن السيارة بـ 3 كغم. وبفضل محرك TFSI المزدوج بسعة 2.9 لتر وقوة 450 حصاناً ودوران يصل إلى 600 نيوتن متر، يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من أربع ثوانٍ، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 250 كيلومتراً في الساعة.

وتتميز TT RS الجديدة بأنها أخف وزناً بـ 20 كغم مقارنة بسابقتها، وبمحرك TFSI الخماسي بسعة 2.5 لتر وقوة 400 حصان ودوران 480 نيوتن متر. وتحافظ السيارة على تصميم TT الكلاسيكي مع الجناح الخلفي الثابت والعادم بيضاوي الشكل والناشر، بالإضافة إلى مداخل الهواء ومصد السيارة الأمامي.

وتحتوي المقصورة الداخلية لطرازَي RS على مقاعد S الرياضية الأمامية مع توفر خيار إضافة جلد النابا الفاخر. كما تتميز بعدد من الأنظمة التي تساعد على تبسيط تجربة القيادة وجعلها أكثر متعة، بما في ذلك احتوائها على حساسات لركن السيارة ونظام MMI للملاحة الخاص بأودي، التي تساعد السائق على التحكم بسهولة بجميع أنظمة السيارة مباشرة عبر عجلة القيادة، وتشمل أنظمة الملاحة والترفيه والقيادة.

وقال مارك أوستن، المدير العام لشركة «علي وأولاده أودي»: «يسعدنا أن نقدم TT RS وRS 5 الجديدتين في معارضنا للعملاء الباحثين عن تجربة القيادة المثيرة التي تقدمها أودي بإرثها العريق في مجال سباق السيارات. وتتيح كلتا السيارتين لعملائنا قيادة استثنائية بأحدث التقنيات المساعدة لتعزيز تجربتهم».