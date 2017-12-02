سيارات كهربائية للإيجار في دبي

كشفت شركة «شيفت» لتأجير السيارات عن شراء 5 سيارات كهربائية طراز «رينو زوي 40» من العربية للسيارات لتصبح الوحيدة التي تؤجر تلك السيارات بالإمارات.

وتعتبر «رينو زوي 40» طويلة المدى سيارة كهربائية بالكامل، ويمكنها قطع مسافة 300 كيلومتر في ظروف القيادة الحقيقية. وفضلاً عن تدني الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر، توفر للسائقين خياراً أنيقاً وفعّالاً وممتعاً.

وقال أشيش ناندا، المدير العام في «شيفت لتأجير السيارات»: «نعتقد أن السيارات الكهربائية تمثل مستقبل النقل البري، لذلك يسرنا تقديم رينو زوي 40 طويلة المدى إلى سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات.

وكما هي الحال بالنسبة إلى عملائنا، فإننا نتمتع بالوعي المتزايد إزاء القضايا البيئية، لذلك نرى أن هذه الخطوة مهمة لجعل أسطولنا أنظف وأخضر لدعم أجندة الاستدامة».

وتعتبر العربية للسيارات أول شركة تبيع السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقوم بتوريدها منذ عام 2013، فضلاً عن مساهمتها الكبرى في تحقيق وترجمة «رؤية الإمارات 2021».