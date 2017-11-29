أول ظهور لسيارة العصر الجديد كورفيت ZR1 المكشوفة

أزاحت شفروليه الستار اليوم عن سيارة كورفيت ZR1 2019 على مستوى العالم، لتقدم أول سيارة ZR1 مكشوفة في تاريخ هذا الطراز الفريد من نوعه، والذي يعود لعام 1970.

وتؤكد كورفيت ZR1 المكشوفة التي ستصل إلى صالات البيع في الصيف المقبل، جنباً إلى جنب مع شقيقتها ZR1 كوبيه، على النسب المبدعة والتصميم الوظيفي الرائد لهذا الطراز، كما تسلط الضوء على التحوّل السلس بين التصميم الخارجي وتصميم المقصورة الداخلية.

وفي تعليقه على هذه السيارة، قال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المنتجات العالمية والشراء وسلسلة التوريد: "إن كورفيت ZR1 المكشوفة الجديدة هي سيارة مذهلة ومنقطعة النظير من جميع النواحي، فليس هناك الكثير من السيارات الأخرى التي يمكنها أن تضاهي قوة وسرعة ZR1 المكشوفة مع تقديم الروعة الكامنة في أدق تفاصيلها."

وتم نقل الأداء والتقنيات الموجودة في كورفيت ZR1 الكوبيه إلى ZR1 المكشوفة. ونظراً لقوة هيكل الألمنيوم في كورفيت، فإن التغييرات الهيكلية الوحيدة في السيارة المكشوفة الجديدة كانت عبارة عن تكيفات وتعديلات خاصة بالسقف القابل للطي، وتغيير مكان تثبيت حزام الأمان. ويمكن تشغيل السقف الكهربائي القابل للطي عن بعد أو أثناء القيادة حتى سرعة 50 كيلومتر في الساعة.

وفي الواقع، فإن فرق الوزن الصافي بين ZR1 الكوبيه والمكشوفة هو أقل من 27 كيلوغراماً، ويعود في معظمه إلى تجهيزات طيّ السقف.

وأضاف تادج جويشتر، كبير المهندسين التنفيذيين لسيارات كورفيت: "إن سيارة ZR1 المكشوفة هي سيارة سوبركار لا مثيل لها. وبفضل هيكلها القوي، فإن ضبط التعليق بين طراز الكوبيه والمكشوف هو متطابق تماماً، وهذا يعني أن ZR1 المكشوفة تقدم نفس الأداء المتفوق، بما في ذلك السرعة القصوى التي تصل إلى أكثر من 320 كم/ساعة".

قدرات هوائية ديناميكية خاصة بالسرعات العالية، وقوة حصانية مذهلة.

تعد الحزمة الهوائية الفريدة من نوعها في سيارة كورفيت ZR1 عنصراً محورياً لتقديم سرعة قصوى تبلغ 341 كم/ساعة. ويوفر الجناح الخلفي المنخفض القياسي المثبت على دعامات، قوة سفلية وثباتاً على الطريق مع الحد الأدنى من السحب، مما يتيح سرعة قصوى قياسية. وكان هذا واضحاً خلال اختبار السرعة القصوى على حلبة بابينبورغ في ألمانيا.

ويعد الجناح المرتفع القابل للتعديل جزءاً من حزمة الأداء الجديدة ZTK، والتي تتضمن أيضاً موزعاً أمامياً مع أغطية من ألياف الكربون للأطراف، وإطارات ميشلان Pilot Sport Cup 2، وشاسيه محدد وضبط للتحكم المغناطيسي بالركوب، لمزيد من الثبات والتحكم عند المنعطفات.

وتم تصميم هذه الحزمة للمساعدة في توفير فترات زمنية أسرع للدوران من خلال أقصى مستويات التحكم والثبات عند الزوايا، مع توليد ما يصل إلى 430 كيلوغراماً من القوة السفلية. بينما تكون السرعة القصوى أقل مع الجناح المرتفع، إلا أنها لا تزال مع ذلك فوق 320 كم/ساعة.

وبغية تعزيز مزايا الحزمة الهوائية لسيارة ZR1 لتتمكن من تحقيق سرعة قصوى تصل إلى 341 كم/ساعة، تأتي قوة الدفع الهائلة التي يولدها المحرك الحصري LT5 V8 بسعة 6.2 لتر سوبرتشارجد، إذ تبلغ 755 حصاناً (563 كيلوواط)، مع عزم دوران يبلغ 715 رطل للقدم (969 نيوتن للمتر)، وفق شهادة جمعية مهندسي السيارات SAE. كما يتوفر ناقل حركة يدوي ذو سبع سرعات، وناقل حركة أوتوماتيكي مقودي ذو ثماني سرعات، هو الأول من نوعه في سيارة ZR1.

وقد أظهرت الاختبارات الأولية قدرة السيارة على تحقيق تسارع من 0-60 ميلاً في الساعة في أقل من 3.0 ثواني، وربع ميل في النطاق المرتفع لعمل المحرك في عشر ثواني، في سيارة مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي مقودي ذو ثماني سرعات.

ويتميز محرك LT5 بنظام شحن سوبرتشارجر جديد مبرد داخلياً وذو كفاءة أعلى، وبنظام حقن ثنائي للوقود، هو الأول من نوعه من جنرال موتورز، والذي يطبق حقناً مباشراً أولياً ونظام حقن عادي غير مباشر تكميلي. وبالمقارنة مع شاحن السوبرتشارجر في محرك LT4 في سيارة Z06، يعتمد محرك LT5 على شحن أكبر يبلغ 2.65 لتر، مما يولد المزيد من قوة الدفع مع الدوران بسرعة أقل بشكل طفيف. وهذا بدوره يقلل من الحرارة مما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة أقل للهواء الداخل لتوفير أداء أمثل.

وتمتاز السيارة بنظام تبريد يضيف أربع مبردات جديدة لإدارة التبريد في سيارة ZR1، مما يصل بعدد المبردات الإجمالي إلى 13، بما في ذلك دوائر زيت المحرك، ونقل السرعة والتبريد التفاضلي.

صوت مميز

يوفر نظام العادم الجديد الحاصل على براءة اختراع، صوتاً مميزاً لمحرك LT5 فائق الشحن، يمتاز بأنه أكثر جرأة وتوثباً من أي وقت مضى في أي سيارة كورفيت إنتاجية.

وتم تصميم هذا النظام وفقاً لنظام العادم ثنائي الأنماط الموجود في سيارات كورفيت الأخرى، إلا أنه يأتي بأربعة أنماط متميزة ومستويات مختلفة للصوت هي: النمط الشبحي، ونمط السفر، والنمط الرياضي، ونمط المضمار. وتكون سيارة ZR1 في النمط الشبحي، أكثر هدوءً من كورفيت Z06، بينما تكون أكثر صخباً وضجيجاً في وضع المضمار.

ويقوم نظام العادم في وضع المضمار، بإغلاق صمام سلبي مزود بنابض مما يسمح بتدفق العادم بشكل غير مقيد تقريباً لتوفير أقصى قدر من الأداء. وتم ضبط جهاز التحكم بصوت العادم بعناية شديدة لجميع الأنماط لتقديم صوت مميز.

وسيتم عرض سيارتي كورفيت ZR1 2019 الكوبيه والمكشوفة أمام الجمهور للمرة الأولى خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات والذي ينعقد في الفترة بين 1-10 ديسمبر.