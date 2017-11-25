الهاتف الذكي مفتاح سيارتك الجديد

تعاونت شركة جيمالتو المتخصصة في مجال الأمن الرقمي، لتقدم حلها المتخصص في دعم مفاتيح السيارات الرقمية القائمة على الهواتف الذكية لشركة دايملر وذلك لمجموعة سيارات مرسيدس بنز الفئة E Mercedes-Benz E-Class.

وأوضحت «جيمالتو» أن الحل الجديد لشركة السيارات الألمانية يمنح السائقين حرية قفل سياراتهم وإلغاء قفلها وبدء تشغيلها عن طريق استخدام هواتفهم الذكية المعتمدة على تقنية الاتصالات قريبة النطاق.

ويتم تنزيل المفتاح بأمان إلى عنصر آمن من خلال حل TSH الخاص بشركة جيمالتو، مما يتيح للسائقين قفل أو إلغاء قفل سياراتهم بمجرد وضع هواتفهم الذكية على مقبض الباب. كما يمكن تشغيل المحرك عن طريق الهاتف في درج الشحن بلوحة العدادات مع الضغط على زر البدء. وهذا الحل يعمل حتى في حالة فراغ بطارية الهاتف، ومن ثم فهو يغني عن الحاجة إلى حمل مفتاح تقليدي.

وكجزء متكامل من برنامج Mercedes me connect فإن مفتاح السيارات الرقمي سوف يتصل بسلاسة مع الخدمات التي تفي بمتطلبات سرعة التنقل وأساليب الحياة الرقمية في الوقت الراهن. دبي - البيان