تغطية مباشرة لفعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات تابعونا

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات، لتقدم أحدث ما أنتجته كبرى الشركات المصنّعة للسيارات، والتقنيات المبتكرة التي تقود القطاع بخطىً واثقة نحو مستقبل جديد يحمل الكثير من الإبهار والتجديد والجرأة.

وستعرض 150 شركة مصنّعة للسيارات من جميع أنحاء العالم في دبي أحدث منتجاتها بهدف استقطاب عشاق السيارات والمشترين مع كشفها عن أحدث طرزها الجديدة والأنيقة والمعدلة.

جاكوار تكشف عن أسطولها الجديد المكون من 15 سيارة تظهر لأول مرة في الشرق الأوسط #معرض_دبي_الدولي_للسيارات #البيان_القارئ_دائما @DubaiMotorShow @JaguarMENA pic.twitter.com/gIL1uwhqg7 — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) November 14, 2017

مازيراتي الإيطالية تزيح الستار عن سيارات جيبلي غراند سبورت إس بمحرك سعة 6 أسطوانات وقوة 430 حصان، السيارة الجديدة متوفرة في الدولة بأسعار تبدأ من 320 ألف درهم إماراتي #معرض_دبي_الدولي_للسيارات #البيان_القارئ_دائما @DubaiMotorShow pic.twitter.com/BUtMf9matD — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

محمد العطار نائب رئيس شركة ديفيل يتحدث ل #البيان عن مواصفات السيارة الإماراتية الخارقة Devel Sixteen #معرض_دبي_الدولي_للسيارات #البيان_القارئ_دائما @DubaiMotorShow pic.twitter.com/ZOoEkmIhTJ — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

ديفيل تكشف النقاب عن سيارة Devel Sixteen الإماراتية الصنع وهي أسرع سيارة في العالم متوفرة بمحرك 8 و 16 أسطوانة بقوة 2000 و 3000 و5000 حصان صنعت بأيادٍ إماراتية ويبدأ سعرها من 5.8 مليون درهم إماراتي #معرض_دبي_الدولي_للسيارات #البيان_القارئ_دائما @DubaiMotorShow pic.twitter.com/fqLFzg01UW — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

لينكون نافيجيتور 2018 الجديدة كلياً تظهر لأول مرة في #معرض_دبي_الدولي_للسيارات تعتمد السيارة الفارهة على محرك V6 مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 450 حصان، يبدأ سعر السيارة من 340 ألف درهم #البيان_القارئ_دائما @DubaiMotorShow pic.twitter.com/J8EJRtzzTg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

اربطوا أحزمتهم بأمان.. وانطلقوا معنا في جولة ب #معرض_دبي_الدولي_للسيارات في دورته الأفضل والأكثر إثارة على الإطلاق حيث سنطلعكم على آخر المستجدات وأحدث الابتكارات في عالم المحركات والسيارات فائقة السرعة، والدراجات النارية المعدلة حسب الطلب#البيان_القارئ_دائما @DubaiMotorShow pic.twitter.com/WvXDU2waZ4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧