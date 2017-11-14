حضور كثيف لأكثر من 150 شركة مصنعة

تغطية مباشرة لفعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات تابعونا

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 انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات، لتقدم أحدث ما أنتجته كبرى الشركات المصنّعة للسيارات، والتقنيات المبتكرة التي تقود القطاع بخطىً واثقة نحو مستقبل جديد يحمل الكثير من الإبهار والتجديد والجرأة.

وستعرض 150 شركة مصنّعة للسيارات من جميع أنحاء العالم في دبي أحدث منتجاتها بهدف استقطاب عشاق السيارات والمشترين مع كشفها عن أحدث طرزها الجديدة والأنيقة والمعدلة.

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