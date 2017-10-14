مرسيدس تستدعي 350 ألف سيارة في الصين

كشفت الهيئة المعنية بمراقبة الجودة في الصين أمس عن أن مرسيدس-بنز، علامة السيارات الفاخرة لشركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، ومشاريعها المشتركة في البلاد سيستدعون 351 ألفا و218 سيارة بسبب مشكلات محتملة في وسائد هوائية تنتجها تاكاتا اليابانية.

وقالت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي على موقعها الإلكتروني إن لديها بواعث قلق بشأن مخاطر ناشئة عن أعطاب محتملة في وحدات نفخ الوسائد الهوائية بالسيارات.

وتُظهر التقديرات الصينية الرسمية أن هناك أكثر من 20 مليون سيارة في الصين مزودة بوسائد هوائية من صنع تاكاتا التي جرى ربطها بما لا يقل عن 16 حالة وفاة و180 إصابة في أنحاء العالم. وهذه الوسائد الهوائية معرضة للانفجار بقوة شديدة جدا مما يؤدي إلى تطاير شظايا منها. وقالت الإدارة الصينية إن الاستدعاء من قبل مرسيدس-بنز ومشاريعها المشتركة الصينية سيبدأ من 15 أكتوبر.