شاهد.. زيدان يناطح السحاب بمغامرة جديدة في دبي

نشر زيدان مقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام"، في مغامرة جديد وهو يؤدي قفزة جريئة ويطير في الهواء مستخدماً الحبال، حيث حظي الفيديو بمشاهدة كبيرة من متابعي حساب مدرب ريال مدريد. واستغل مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، وجوده في دبي لحضور حفل غلوب سوكر الذي يقام في الإمارة، بالاستمتاع بفترة الإجازة القصيرة بعيداً عن كرة القدم ، والتزحلق باستخدام الحبال في خط "إكس لاين" الجديد في منطقة دبي مارينا من أعلى ناطحة سحاب.