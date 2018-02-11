تمريرة

بعيداً عن الحسابات المعقدة..

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بعيداً عن الحسابات المعقدة..

مهم جدا أن تفوز أنديتنا، الوصل والعين والجزيرة والوحدة، على ملاعبها في دوري أبطال آسيا.

الأهم إدراكها أن الفوز خارج أرضها، يحسم صعودها وأمرها. 

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