تحويل بعض لاعبي المنتخب إلى لجنة الانضباط

لا يعني اتهامهم بشيء، ولا براءتهم منه.
الأمر قيد التحقيق، والدرس للكل
الفوز يسعد الجميع ويجعلهم يتسامحون
أما الخسارة..
فتكشف ما لا نريده أن يكون.
لا يعني اتهامهم بشيء، ولا براءتهم منه.
الأمر قيد التحقيق، والدرس للكل
الفوز يسعد الجميع ويجعلهم يتسامحون
أما الخسارة..
فتكشف ما لا نريده أن يكون.
تحيي منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE»، الذكرى 25 على إطلاق عرض «RAW» الأسبوعي، والذي ساهم في تغيير رياضة
يفتقد فريق الوحدة جهود محمد عبدالباسط في مواجهة النصر غداً، على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، في ختام
واصل فريق الوصل مطاردته لقمة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه على الإمارات 4 -1 في لقائهما أمس على الملعب الخضراوي
رفض المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة التصريحات الصحافية التي أدلى بها عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي
تحدث المصارع الأسطوري شون مايكلز خلال الحوار الذي أجراه مع موقع «USA TODAY» الإلكتروني بمناسبة الذكرى 25 لانطلاق عرض «
ثلاث ألعاب هي كرة السلة والمبارزة والكاراتيه، تفتتح منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات،
برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تدشن بطولة كأس مكلارين للبولو، سلسلة بطولات كأس دبي
توج فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بلقب بطولة الإمارات المفتوحة الأولى للمواي تاي، التي اختتمت أخيراً، ونظمها اتحاد
تصدر الإنجليزي تومي فليتوود ترتيب الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، بحسب التصنيف الأسبوعي الصادر أمس، بعد فوزه
كشفت اللجنة المحلية المنظمة للألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، عن القواعد والإرشادات الفنية النهائية الخاصة
بات تشانغ هيون أول كوري جنوبي يبلغ ربع النهائي في بطولات الغراند سلام بعد أن فاجأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش أمس في بطولة
لا يعني اتهامهم بشيء، ولا براءتهم منه. الأمر قيد التحقيق، والدرس للكل الفوز يسعد الجميع ويجعلهم يتسامحون أما الخسارة..