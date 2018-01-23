تحويل بعض لاعبي المنتخب إلى لجنة الانضباط

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لا يعني اتهامهم بشيء، ولا براءتهم منه.

الأمر قيد التحقيق، والدرس للكل

الفوز يسعد الجميع ويجعلهم يتسامحون

أما الخسارة..

فتكشف ما لا نريده أن يكون.

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