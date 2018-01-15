عندما قال اللواء الرميثي رئيس هيئة الرياضة

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«إن فرق الإمارات، لن تلعب إلا في ملاعب محايدة».

فقد حسم الأمر.. واتخذ «القرار»..

وترك غيره مجبراً..

يبحث عن حل، وليس أمامه «اختيار»!

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