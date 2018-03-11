برشلونة يعبر مالاجا ويعزز صدارته للدوري الإسباني

اقترب فريق برشلونة خطوة جديدة من لقب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه مالاجا 2 /صفر، السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وحسم برشلونة الفوز في الشوط الأول حيث تقدم المهاجم الاوروجوياني لويس سواريز بهدف للفريق في الدقيقة 15 ثم أضاف البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 28.

ولعب مالاجا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد صامويل جارسيا.

وغاب الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة بعدما رزق في وقت سابق اليوم بابنه الثالث تشيرو.

الفوز رفع رصيد برشلونة في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد الذي يلتقي الأحد مع ضيفه سيلتا فيجو.

وازداد موقف مالاجا تأزما حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.