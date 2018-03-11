تشيلسي يتأهب لبرشلونة بثنائية في كريستال بالاس

نجا تشيلسي من حالة القلق التي انتابته في النهاية ليفوز 2-1 على ضيفه كريستال بالاس، السبت، في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدف ويليان وآخر عكسي ليحصد النقاط الثلاث بعد الخسارة مرتين في مانشستر.

واستلم البرازيلي ويليان الكرة في الناحية اليسرى قبل أن يشق طريقه إلى داخل الملعب ويسدد كرة منخفضة اصطدمت بأحد اللاعبين لتمر من الحارس وين هينيسي وتصطدم بالقائم قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 25.

وبعد ذلك بست دقائق ومن خطأ من المدافع مارتن كيلي وهينسي أضاف حامل اللقب هدفه الثاني عندما اصطدمت تسديدة دافيدي زاباكوستا باللاعبين لتسكن الشباك ويسيطر تشيلسي صاحب المركز الخامس على المباراة.

لكن بالاس بدا منتعشا في الشوط الثاني بعد مشاركة ويلفريد زاها بدلا من كريستيان بنتيكي وسدد الكسندر سورلوث في القائم.

وقلص بالاس الفارق بهدف باتريك فان انهولت لاعب تشيلسي السابق في نهاية مثيرة على استاد ستامفورد بريدج.