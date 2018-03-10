رونالدو ينقذ ريال مدريد من فخ ايبار

أنقذ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد حامل اللقب من فخ مضيفه ايبار بتسجيله ثنائية الفوز 2-1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ومنح رونالدو التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 33، لكن ايبار نجح في ادراك التعادل في الدقيقة 50، قبل ان يعود الدولي البرتغالي ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 84 رافعا رصيده الى 18 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وهو الفوز الثاني على التوالي للنادي الملكي منذ سقوطه امام اسبانيول فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، فيما مني ايبار بخسارته الحادية عشرة وبقي في المركز الثامن.

ولم يظهر النادي الملكي بالمستوى الذي حجز به بطاقته الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا الثلاثاء الماضي بفوزه على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-1، وذلك على الرغم من عودة نجميه الكرواتي لوكا مودريتش والالماني طوني الى التشكيلة الاساسية بعد تعافيهما من الاصابة.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان بالويلزي غاريث بايل اساسيا على حساب الفرنسي كريم بنزيمة الذي جلس على مقاعد الاحتياط على غرار ماركو اسينسيو ولوكاس فاسكيز حيث فضل اشراك ايسكو.

واضطر زيدان الى اجراء تغيير اضطراري باصابة المدافع الفرنسي رافايل فاران في رأسه فدفع بناتشو مكانه (28).

وانتظر ريال مدريد الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عندما تلقى رونالدو كرة خلف الدفاع من مودريتش فهيأها لنفسه على صدره وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه على يمين الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش.

وكاد رونالدو يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مارسيلو فتلاعب باحد المدافعين وسددها قوية بيسراه ابعدها الحارس دميتروفيتش الى ركنية لم تثمر (42).

وادرك ايبار التعادل بضربة رأسية لايفان راميس اثر ركلة ركنية (51).

واهدر مودريتش فرصة ذهبية لمنح التقدم لفريقه عندما تلاعب باكثر من مدافع وتوغل داخل المنطقة لكنه سدد بجوار القائم الايمن (56).

وأنقذ الحارس دميتروفيتش مرماه من هدف محقق بابعاده كرة قوية لرونالدو من داخل المنطقة الى ركنية كاد الويلزي غاريث بايل يترجمها الى هدف بضربة رأسية مرت بجوار القائم الايسر (62).

ودفع زيدان ببنزيمة ولوكاس فاسكيز مكان كروس وايسكو (71).

ومنح رونالدو الفوز للنادي الملكي بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من داني كارفاخال (84).

ويلعب لاحقا اشبيلية مع فالنسيا، وخيتافي مع ليفانتي، وملقة مع برشلونة.

وتختتم المرحلة غدا الأحد بلقاءات اسبانيول مع ريال سوسييداد، واتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو، ولاس بالماس مع فياريال، واتلتيك بلباو مع ليغانيس.