محمد صلاح أفضل لاعب في فبراير

نال المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير في الدوري الانجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر موقع رابطة الدوري، ونجح صلاح في تسجيل 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين الشهر الماضي، وهي المرة الثانية في 4 أشهر التي يحرز صلاح الجائزة، علماً بأنه سجل 32 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات. وحصل صلاح على أكبر عدد من أصوات لجنة الخبراء، متفوقاً على أغويرو هداف مانشستر سيتي، وديمبيليه لاعب توتنهام، وغروس لاعب برايتون، وهازارد مهاجم تشلسي، وموراي مهاجم برايتون وشاكيري جناح ستوك.

من ناحية أخرى، أكد محمد صلاح أنه مصمم على التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد في مباراة الفريقين اليوم بالدوري ليكمل سلسلة زيارته لشباك الفرق الستة الأولى في الدوري، مشيراً إلى أن «دافيد دي خيا حارس رائع وهو الوحيد الذي لم أسجل في مرماه من بين حراس فرق المقدمة».