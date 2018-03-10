محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الانجليزي

أحرز المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضي في الدوري الانجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر موقع رابطة الدوري الجمعة.

ونجح لاعب روما الايطالي السابق بتسجيل 4 اهداف وتمريرتين حاسمتين الشهر الماضي، في طريقه لتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع هاري كاين مهاجم توتنهام (24 هدفا).

وعلق صلاح (25 عاما) على فوزه "اللاعبون والمدرب يسهلون علي الأمر. من الجيد أن أفوز مجددا بالجائزة".

وهذه المرة الثانية في أربعة أشهر (بعد نوفمبر) يحرز أفضل لاعب افريقي في عام 2017 هذه الجائزة، علما بأنه سجل 32 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.

وحصل صلاح على اكبر عدد من الاصوات للجنة من الخبراء، قادة اندية البرميرليغ والمشجعين، متفوقا على الارجنتيني سيرخيو اغويرو هداف مانشستر سيتي، البلجيكي موسى ديمبيليه لاعب وسط توتنهام، الالماني باسكال غروس لاعب وسط برايتون، البلجيكي ادين هازار مهاجم تشلسي، غلن موراي مهاجم برايتون والسويسري جيردان شاكيري جناح ستوك.