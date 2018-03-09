أرسنال وأتلتيكو مدريد يطرقان دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي

بات أرسنال الانجليزي على مشارف التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه ميلان الإيطالي الخميس في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

أسفرت باقي المباريات عن فوز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3 / صفر، وريد بول سالزبورج النمساوي على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 / 1، وليون الفرنسي على مضيفه سيسكا موسكو الروسي 1 / صفر.

وعلى ملعب (سان سيرو) بمدينة ميلانو الإيطالية، نجح أرسنال في مداواة جراحه التي نزفت بشدة، عقب خسارته في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، وحقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه ميلان، ليعيد الهدوء نسبيا إلى أروقة الفريق اللندني من جديد.

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح الأرميني هنريخ مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الويلزي آرون رامسي الهدف الثاني في الدقيقة 45، ليلحق الفريق الانجليزي الخسارة الأولى بميلان تحت قيادة مدربه جينارو جاتوزو، الذي حافظ الفريق تحت قيادته على سجله خاليا من الهزائم خلال 14 مباراة متتالية بجميع البطولات.

تأتي تلك النتيجة، لتخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة للفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال، في ظل الأصوات المطالبة برحيله الفوري عن الفريق بسبب سوء نتائجه، وابتعاده عن سباق المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) اقترب بوروسيا دورتموند بشدة من وداع البطولة، عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه ريد بول سالزبورج.

أحرز فالون بيرايشا هدفي الفريق النمساوي في الدقيقتين 49 من ركلة جزاء و56، فيما تكفل أندريه شورله بتسجيل هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 63.

حاول دورتموند خلال الوقت المتبقي من المباراة تقليص الفارق، لكن دون جدوى، ليتأزم موقفه تماما في مباراة العودة التي ستقام بالنمسا الأسبوع المقبل، حيث أصبح يتعين عليه الفوز بفارق هدفين من أجل الاستمرار في المسابقة.

وضع أتلتيكو مدريد قدما في دور الثمانية، بعد تغلبه 3 / صفر على ضيفه لوكوموتيف موسكو.

افتتح ساؤول نيجويز التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 22، قبل أن يضيف دييجو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليختتم كوكي الأهداف الإسبانية بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90.

اقترب ليون من التأهل لدور الثمانية، بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه سيسكا موسكو.

يدين ليون بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي مارسيللو أنطونيو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68.