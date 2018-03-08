إدارة برشلونة تضع شرطاً لرحيل ميسي

لم يستبعد المدير المالي والاستراتيجي لنادي برشلونة الإسباني، بانشو شرودر، إمكانية رحيل نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 700 مليون يورو.

وقال شرودر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "وضعنا شرطاً جزائياً نعتقد أنه كافياً للإبقاء على ميسي في برشلونة، لكن قبل عام كنا نعتقد أن الشرط الجزائي لنيمار كافياً لإبقائه، لكن الصيف الماضي أثبت عكس ذلك".

وتابع: "هذه الأيام الأمور باتت تتسم بالجنون".

وكان باريس سان جيرمان استطاع ضم نيمار الصيف الماضي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، التي كانت تقدر بـ222 مليون يورو.

ودفع هذا الأمر برشلونة ليزيد قيمة الشرط الجزائي لميسي لدى تجديد عقده في نوفمبر 2017، فرفعها من 250 إلى 700 مليون يورو.