محرز يثير الشكوك حول مستقبله مع ليستر سيتي

رفض الجناح الدولي الجزائري في صفوف ليستر سيتي الخميس التأكيد ما إذا كان سيبقى ام لا مع الفريق في نهاية الموسم الحالي، مشيرا الى ان علاقته مع ناديه جيدة.

وغاب محرز عن التدريب لمدة 10 ايام بعد اقفال سوق الانتقالات الشتوية إثر رفض ليستر التخلي عنه لصالح مانشستر سيتي، لكنه عاد وشارك مع فريقه وسجل للمرة الاولى بعد عودته هدف التعادل في مرمى بورنموث من ركلة حرة مباشرة نفذها بمهارة عالية.

وقال محرز أفضل لاعب في الدوري الانكليزي الممتاز موسم 21015-2016 عندما قاد فريقه الى لقب تاريخي في الدوري المحلي، لشبكة "سكاي" البريطانية "في عالم كرة القدم، يأتي اللاعبون ويذهبون، لا اريد القول ما إذا كنت سأبقى او سأرحل".

وتابع "نتكلم دائما انا والنادي، كل شيء يسير بشكل جيد، وبالتالي سنرى ماذا سيحصل خلال الصيف. في الوقت الحالي انا لاعب في صفوف ليستر سيتي".

ودافع محرز عن قراره بالاعتكاف لبضعة ايام، لكنه قال إن الانتقال الى سيتي سيكون "عملية جيدة" لأي لاعب إذا ما اعادوا اظهار رغبة بخدماته.

وقال محرز "ابتعدت عن المكان لأنني اردت الحصول على بعض الوقت لكي أفكر بالأمور، كان الوضع صعبا للغاية. الانتقال الى مانشستر سيتي هو امر جيد للجميع، لكنه أصبح من الماضي. لقد أصبح الامر ورائي".