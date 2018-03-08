بازل يحقق فوزاً شرفياً على السيتي ويودع دوري الأبطال

واصل مانشستر سيتي الانجليزي مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية للمسابقة القارية، رغم خسارته 1 / 2 أمام ضيفه بازل السويسري اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

استفاد الفريق الانجليزي من فوزه 4 / صفر على بازل في مباراة الذهاب التي جرت خارج ملعبه الشهر الماضي، ليفوز 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تقدم سيتي بهدف مبكر عبر مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل محمد اليونسي لبازل في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

في الشوط الثاني، أضاف ميشيل لانج الهدف الثاني لبازل، ليمنح الفريق السويسري فوزا شرفيا على متصدر الدوري الانجليزي الممتاز، في لقائه الأخير بالبطولة.