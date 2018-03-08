كاسياس يتلقى تحية الوداع من جمهور ليفربول

حرص جمهور فريق ليفربول الإنجليزي على تحية الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس بورتو البرتغالي، في ما يبدو أنها مباراته الأخيرة في دوري الأبطال.

وسينتهي عقد كاسياس، الفائز بدوري الأبطال ثلاث مرات مع ريال مدريد، مع بورتو بنهاية الموسم ومع وصول عمره إلى 36 عاماً، ربما يكون خاض مباراته الأخيرة في المسابقة الأوروبية رفيعة المستوى. وتلقى الحارس تحية حارة من جماهير ليفربول أثناء ذهابه إلى مكانه في المرمى أمام مدرج (كوب) في الشوط الثاني.

وصعد ليفربول بسهولة إلى دور الثمانية في الأبطال بعد تعادله بدون أهداف مع بورتو أول من أمس ليكمل انتصاراً روتينياً في النتيجة الإجمالية بعد فوزه ذهاباً 5- 0 في البرتغال.

ورغم أنه سيواجه غريمه التقليدي يونايتد في الدوري الانجليزي السبت أشرك يورغن كلوب مدرب ليفربول تشكيلة قوية، لكن الهداف محمد صلاح والمدافع فيرجيل فان ديك صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي جلسا بين البدلاء.

وبينما افتقدت المباراة الإثارة، جاء الحماس من جانب جماهير بورتو التي سافرت إلى مرسيسايد رغم النتيجة الثقيلة ذهابا وملأت المدرجات المخصصة لها واستمرت في الغناء طيلة اللقاء. ولم تحصل الجماهير على الكثير من الإثارة من فريقها.