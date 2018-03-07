ليفربول إلى ربع نهائي الأبطال بتعادل سلبي مع بورتو

صعد ليفربول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله سلبياً مع ضيفه بورتو البرتغالي "الثلاثاء" وذلك عقب فوزه بخماسية دون رد ذهاباً في البرتغال.

وفي مباراة افتقدت الإثارة اقترب ساديو ماني مهاجم ليفربول، الذي سجل ثلاثية ذهابا، من هز الشباك مرتين في الشوط الأول.

لكن محاولته الأولى في الدقيقة 18 حادت عن المرمى وبعدها سدد في القائم في الدقيقة 31.

وجاءت أخطر فرصة لبورتو في الدقيقة 52 عندما سدد الغاني عبد المجيد واريس من عند حافة منطقة الجزاء لكن لوريس كاريوس حارس ليفربول أنقذها.

وبعدها أجبر البديل داني اينجس الإسباني المخضرم ايكر كاسياس حارس بورتو على إنقاذ رائع بضربة رأس في الدقائق الأخيرة.