الريال يقصي سان جيرمان ويتأهل لربع نهائي الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان 2 - 1، "الثلاثاء"، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم الريال بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 51 وتعادل إدينسون كافاني لسان جيرمان في الدقيقة 71 ،وسجل كاسيميرو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 80.

وأنهى سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماركو فيراتي في الدقيقة 66.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب سانتياجو برنابيو، انتهت بفوز الريال 3-1 ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 -2.

ويستعد الريال لمواجهة مضيفه إيبار "السبت" المقبل في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، حيث يحتل الريال المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق سبع نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد الوصيف وبفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر.

فيما يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ضيفه ميتز "السبت" في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، الذي يحتل صدارته برصيد 74 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه.