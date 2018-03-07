توتنهام ويوفنتوس.. موقعة «الأبطال» على ويمبلي

بعد أن استعاد توتنهام توازنه من التأخر بهدفين مبكرين ليحقق التعادل 2 - 2 أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يتطلع الفريق الإنجليزي، بطموح كبير، إلى تكرار نفس المستويات اليوم في مباراة الإياب على ملعب «ويمبلي» لينتزع بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وكان يوفنتوس قد تقدم بثنائية لغونزالو هيغواين خلال أول تسع دقائق من مباراة الذهاب على ملعبه، لكن توتنهام خالف كل التوقعات بإدراكه التعادل بهدفي هاري كين وكريستيان إريكسن.

وجاء التعادل ليعزز توتنهام فرصته في التأهل لدور الثمانية على حساب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في ستة مواسم متتالية الذي وصل إلى نهائي دوري الأبطال مرتين خلال آخر ثلاثة مواسم.

وقال كين «ربما لم نكن المرشحين الأوفر حظاً من قبل، ولكن الجماهير تنظر إلينا بشكل مختلف بعد تقديم تلك المستويات أمام يوفنتوس، وترى أنه يفترض بنا التأهل الآن»، وأضاف: «نعرف أننا لعبنا بشكل جيد هناك، بل وأننا قادرون على الفوز، ولكن لا يفترض بنا أن نفرط في الثقة.. نعرف أنها مباراة مهمة للغاية. مباريات دوري الأبطال هي ما نسعى جميعاً للمشاركة فيه، والآن لدينا فرصة التأهل لدور الثمانية».

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ويتطلع «السبيرز»، الذي لم يتلق أية هزيمة في 17 مباراة متتالية بكل المسابقات، إلى حسم التأهل على ملعب ويمبلي، وهو الملعب المؤقت للفريق لحين إنشاء استاده الجديد. ويبدو الآن الوضع مختلفاً للغاية عما كان عليه في الموسم الماضي، حيث حقق توتنهام انتصاراً واحداً خلال أربع مباريات أوروبية له.

ومع انطلاق موسم 2017 - 2018، الذي يحتضن فيه ويمبلي جميع المباريات التي يستضيفها توتنهام، مني توتنهام بهزيمة وتعادل، ليحمل الفريق بذلك انتصارين فقط خلال 12 مباراة خاضها على ويمبلي منذ افتتاحه مجددا في 2007.

لكن توتنهام استعاد توازنه بعدها وتغلب على بوروسيا دورتموند 3 - 1 في مباراته الأولى بدوري الأبطال هذا الموسم، وكانت بداية لانطلاقة لم تشهد سوى هزيمة واحدة خلال 21 مباراة لتوتنهام على ملعب ويمبلي.

انطلاقة رائعة

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام «أعتقد أنها انطلاقة رائعة في المباريات التي نستضيفها.. يمكننا قول إن ويمبلي ملعبنا، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للفريق».

وأضاف: «في بداية الموسم وكذلك في الموسم الماضي، عندما خضنا به مباريات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، كان لدينا شعور غريب وصعب.. ولكنني الآن أننا وجماهيرنا نشعر بأنه ملعبنا» ويبدو أن ويمبلي، بات الملعب المفضل لتوتنهام كي يواجه به الفرق الكبيرة، خلال هذا الموسم. فمنذ الهزيمة أمام تشيلسي في أغسطس الماضي، شهد الملعب فوز توتنهام على ليفربول ودورتموند وريال مدريد ومانشستر يونايتد وأرسنال.

إشادة

وحذر بوكيتينو لاعبيه من قوة المباراة قائلا: «بالطبع، سنواجه واحداً من أفضل الفرق أو الأندية في أوروبا.. ستكون مواجهة صعبة للغاية، ولكنني أعتقد أننا سنخوض المباراة بحالة مثالية ونتحداهم»، يستمتع موسى ديمبلي لاعب توتنهام بتلقي الإشادة من مدربه ماوريسيو بوكيتينو، لكنه قال إنه يريد إنهاء الموسم بقوة وحصد لقب. ووصف بوكيتينو لاعب الوسط البلجيكي بأنه «عبقري» وقارنه بنجوم كبار من عينة دييغو مارادونا ورونالدينيو بعدما ظهر بشكل مميز خلال التعادل 2-2 مع يوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقبل خوض مباراة الإياب قال ديمبلي إنه يريد إنهاء مشواره الكروي بعد حصد مجموعة من الألقاب. وقال ديمبلي «هو (بوكيتينو) يتحدث كثيراً عني ويمنحني الثقة. لقد أبلغني مثل هذه الأمور في الماضي.

»بكل تأكيد هو يمنحني الثقة وهذا أمر جيد لكن اللاعب يريد دائما الفوز بالألقاب لذا فإن هدفي لم يتغير. «ينتابني شعور جيد. وأي شخص يحب أن يتلقى الإشادة. وهذا أمر جيد لكن لا يزال أمامي الكثير لأقدمه».

مهمة سهلة

ويسير مانشستر سيتي بخطوات ثابتة نحو إحراز ثنائية محلية، فتوج بكأس الرابطة محرزاً لقبه الأول تحت إشراف مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، وحسم بنسبة كبيرة لقب الدوري الممتاز. وتنتظره مهمة سهلة لبلوغ ربع النهائي بعد أن استعرض أمام بازل ذهاباً في سويسرا برباعية نظيفة، وهو يسعى اليوم إلى تحقيق فوز قياسي جديد.

يقدم سيتي مستويات رائعة حقق من خلالها نتائج ممتازة أوروبياً ومحلياً، ويكفي انه في افضل جهوزية ممكنة في الفترة الحالية بعد أن تغلب على أرسنال بسهولة تامة مرتين بنتيجة واحدة في نهائي كأس الرابطة والدوري الممتاز، ثم أضاف تشلسي إلى قائمة ضحاياه ليحلق في الصدارة.

ولغوارديولا تجربة سابقة مع بازل حين كان مدرباً لبرشلونة الاسباني، وحقق الفريق الكاتالوني فوزاً كاسحاً 5- 0 على ملعب «جاكوب بارك» في دور المجموعات، قبل أن يتعادل معه إيابا 1-1، وتوج حينها بالثلاثية بعد فوزه باللقب الأوروبي ولقبي الدوري والكأس المحليين.

وأشاد غوارديولا بعد الفوز على تشلسي بأغويرو بقوله «أعتقد في الشهر أو الشهرين الماضيين، شاهدت أفضل مستوى لسيرخيو منذ أن بدأنا العمل معاً هنا». وسجل أغويرو 33 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

توتر

أكدت تقارير إيطالية، أن التوتر في ازدياد بين وكيل أعمال الأرجنتيني باولو ديبالا، ونادي يوفنتوس. وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن الأنباء تشير إلى رحيل قريب للنجم الأرجنتيني بعد نهاية الموسم في ظل اهتمام من أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. وطغت الخلافات على موسم ديبالا الحالي، خاصة بين شقيقه ووكيل أعماله غوستافو من جهة، ونادي يوفنتوس من جهة أخرى.

واختلفت الأنباء عن وجهة ديبالا المقبلة.