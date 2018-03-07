ماتيتش يقود يونايتد لانتفاضة مثيرة أمام بالاس

سجّل نيمانيا ماتيتش هدفاً رائعاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود يونايتد لانتفاضة مثيرة عدل فيها تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على مضيفه كريستال بالاس في الدوري أول من أمس. خرج يونايتد خاسراً 1- 0 في الشوط الأول بتسديدة تاونسند التي غيرت اتجاهها لتسكن مرمى الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 11. وزاد الموقف تعقيداً على فريق المدرب جوزيه مورينيو عندما استقبل هدفاً ثانياً في بداية الشوط الثاني من باتريك فان أنهولت.

لكن يونايتد انتفض وأدرك التعادل بعد هدفين متتاليين من سمولينغ و لوكاكو وفي الوقت بدل الضائع من المباراة خطف ماتيتش هدف الفوز القاتل ليونايتد إثر تسديدة من بوغبا ارتدت من الدفاع ليقابلها الصربي بتسديدة صاروخية بعيدة المدى لمست يد حارس كريستال وسكنت المرمى. ورفع يونايتد رصيده إلى 62 نقطة وتفصله 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وفشل بالاس في تأمين انتصار كان سيخرجه من منطقة الهبوط ليتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز 18.