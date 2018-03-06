مان سيتي «ملك» التمريرات في «البريمرليغ»

دعونا من كل ما مضى ولنركز على ما يحدث الآن، على هذه الثورة التي يطلقها مانشستر سيتي في عالم كرة القدم الإنجليزية، وتحديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» بعد أن نجح القمر السماوي في صناعة الحدث مجدداً، وهذه المرة بمجموعة أرقام، ليس من الصعب فقط تخليها، ولكن يبقى من المنطقي الاعتراف بانتظارنا لسنوات طويلة مقبلة قبل أن تتحقق مرة أخرى، فما قام به سيتي أمام تشيلسي «حامل اللقب» يصعب تكراره، حيث بات القمر السماوي أول فريق في تاريخ «البريمرليغ» ينجح في إكمال 902 تمريرة في مباراة، وليس أمام أي منافس، بل أمام الفريق الذي أذهل إنجلترا في الموسم الماضي، وهو يخطف اللقب، بعد سلسلة قياسية من الانتصارات، ولكن يبدو أن سيتي لم يكن عازماً فقط على انتزاع لقب «البريمرليغ» من البلوز، بل وحتى تدمير كل الأرقام التي وصل إليها حاملي اللقب من قبل، وآخرهم تشيلسي، الذي عانى بشدة في ملعب «الاتحاد» أول من أمس، بعد أن فرض القمر السماوي سيطرة مطلقة على المباراة، محققاً مجموعة مدهشة للغاية من الأرقام تضاف إلى رقم التمريرات الأكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي.

71 %

لم يحدث من قبل أن تعرض حامل لقب لهذه الوضعية، بل ولم يعرف أي من الأندية الستة الكبرى في البطولة الإنجليزية هذا الوضع من قبل، بعد أن استحوذ مان سيتي على الكرة جل وقت المباراة، بل وصلت النسبة لاستحواذ القمر السماوي على الكرة إلى 71% مقابل 29% لتشيلسي، وهي المرة الأولى أيضاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يفقد فيها حامل اللقب الاستحواذ على الكرة بهذه النسبة، ولكن لا يمكن أن تندهش لما يقوم بها القمر السماوي الذي وصل إلى رقم آخر أيضاً من الصعب تكراره في مواجهة الأندية الستة الكبرى في البطولة الإنجليزية.

هذه محصلة تشيلسي في مباراته أمام القمر السماوي أول من أمس، ولم يكن هذا الصفر تعبيراً عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة «1 - 0»، ولكن لحالة نادرة جداً، ومن الصعب أن تتكرر، وكان طبيعياً أن يخرج تشيلسي خاسراً، على الرغم من استقباله هدفاً وحيداً فقط، حيث نجح مان سيتي في حرمان البلوز من المحاولة ولو لمرة واحدة تجاه مرمى البرازيلي إيدرسون، وكل ما قام به تشيلسي كان محاولات بعدية عن المرمى، وحتى هذه لم يمنحه سيتي الفرصة للقيام بأكثر من محاولتين، مقابل أربع محاولات من سيتي على المرمى «من بينها الهدف» وسبع محاولات أخرى ابتعدت عن مرمى البلوز.

بينما سيطر دفاع مان سيتي على جميع المحاولات الهجومية للبلوز، ولم تفلت منه سوى محاولتين، انتهت بضربة مرمى، مقابل 10 محاولات أخرى لمان سيتي فشل دفاع البلوز في التعامل معها، ولكنها انتهت لضربات مرمى بعد محاولات غير موفقة من لاعبي القمر السماوي.

3

وفي الوقت الذي وصل فيه مان سيتي إلى أرقام جماعية مذهلة، نجح البرتغالي اليافع برناردو سيلفا في تسجيل إنجاز خاص جداً، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد، ليؤكد تخصصه في الوصول إلى شباك الستة الكبار. فمن ضمن أربعة أهداف سجلها «سيلفا الصغير» هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، جاءت 3 منها في شباك «الستة الكبار» بعد أن سجل في شباك أرسنال، وليفربول، وأخيراً في شباك تشيلسي.