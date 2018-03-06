سان جيرمان يحلم بـ «ريمونتادا» أمام الريال

مع انطلاق مباريات إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مخالفة كل التوقعات، حيث يحلم بمفاجأة قلب الموازين أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، رغم غياب النجم البرازيلي نيمار عن صفوف الفريق الفرنسي.

ويستضيف سان جيرمان منافسه ريال مدريد اليوم بعد أن فاز الريال على ملعبه ذهاباً 3 - 1، كما يلتقي ليفربول الإنجليزي بورتو البرتغالي، علماً بأن ليفربول كان قد تغلب على بورتو في عقر داره 5 - 0 ذهاباً.

وفي الوقت الذي يفتقد فيه سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي جهود النجم البرازيلي نيمار، المنضم للفريق في صفقة قياسية عالمية، بسبب خضوعه لعملية جراحية إثر كسر في القدم، شهد ريال مدريد عودة لاعبي خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش إلى التدريبات الأحد، ليصبح الفريق بذلك خالياً من الإصابات.

ولكن لم يتضح ما إذا كان زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سيدفع بكروس ومودريتش ضمن التشكيل الأساسي في المباراة، نظراً لغيابهما عن المنافسات منذ أسبوعين.

ويفترض على زيدان حسم بعض القرارات المهمة قبل أهم مباراة لريال مدريد في الموسم الحالي حتى الآن. وينتظر مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن التشكيل الأساسي للريال، بينما لم تحسم الأمور بشأن كريم بنزيمة وغاريث بيل في ظل تنافس ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز على المشاركة بالتشكيل الأساسي، بعد التألق إثر المشاركة من مقعد البدلاء خلال مباراة الذهاب.

وقال النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن مودريتش وكروس، يتدربان بشكل طبيعي وبنفس إيقاع الفريق ككل. وأصيب اللاعبان الكرواتي والألماني في مباراة الذهاب أمام النادي الفرنسي التي أقيمت في 14 فبراير الماضي، وانتهت بفوز ريال مدريد على ملعبه بنتيجة 3 - 1.

وتعرض مودريتش لإصابة عضلية، فيما عانى كروس من التواء بالرباط الجانبي الخارجي للركبة اليسرى، ولكن يتعين الآن التأكد من جاهزيتهما لمباراة الغد المصيرية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس.

جاهزية

وطبقاً للمعطيات الأولية، سيكون أحدهما على الأقل جاهزاً بشكل كامل لخوض لقاء اليوم وغالباً سيكون كروس، حيث إن إصابة عضلية كتلك التي كان يعاني منها مودريتش تمثل مخاطرة أكبر. وعاد كلا اللاعبين للانخراط في التدريبات الجماعية لريال مدريد قبل الوقت المحدد سلفاً لعودتهما، فلم يكن زيدان ينتظر هذه العودة قبل يوم سفر الفريق إلى باريس.

وقال زيدان عقب مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي أمام خيتافي: «ندرك أهمية كروس ومودريتش، وما قاما به في هذا الفريق، يجب أن ننظر لمباراة «الثلاثاء» وأن نرى من سنستعين به منهما».

ونظراً لعودة البرازيلي مارسيلو للتألق من جديد في مباراة خيتافي، أصبح بمقدور زيدان أن يحظى بتشكيلته الدفاعية المفضلة بوضع اللاعب داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، بعد أن غاب عن مباراة الذهاب للإيقاف.

ولكن جل ما يثير حيرة زيدان ويؤرقه، هو التشكيل الخاص بالشق الهجومي وتحديداً ثلاثي الهجومي الشهير، كريم بنزيمه وغاريث بيل وكريستيانو رونالد، الملقب بـ «بي بي سي». ويعتبر بيل العنصر الأكثر إثارة للشكوك من بين هذا الثلاثي، بسبب تذبذب مستواه بشكل أكبر حتى من الفرنسي بنزيمه، الذي يحظى بكامل ثقة زيدان مهما كانت حالته الفنية.

ولم يشارك المهاجم الويلزي في مباراة الذهاب، وهو ما أثار العديد من الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد ودفع البعض للتأكيد على أنه يعيش أيامه الأخيرة بين جدران النادي. وسجل بيل هدفاً في مباراة خيتافي الأخيرة، وسنحت له فرصتان كبيرتان لإحراز المزيد من الأهداف وشارك في اللقاء منذ بدايته، ولكن هذا لا يعد مؤشراً على أنه سيخوض المباراة.

ويعتبر الدفع بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة أمر لا يرقى إليه أدنى شك، بعد أن سجل هدفين في مرمى خيتافي، وأثبت أنه يمر بأفضل لحظاته في الموسم، فيمكن القول إن ريال مدريد في باريس سيكون مشكلاً من رونالدو وعشرة لاعبين آخرين.

ويخوض زيدان اليوم مباراته الأولى كمدرب في بلاده، وهو اللقاء الذي سيكون خلاله تحت المجهر بشكل مركز انتظاراً للقرارات التي سيتخذها سواء فيما يخص التشكيل، المعضلة الأصعب له خلال مسيرته التدريبية القصيرة، أو فيما يخص الناحية الفنية. وأضاف زيدان «سأستعد للمباراة بالشكل المعتاد قبل أي مباراة. نعرف مدى صعوبة المواجهة. يجب أن نكون بأفضل مستوياتنا كي نفوز بالمباراة».

مشاركة

يعد اللاعب لوكاس فازكيز أحد أكثر لاعبي الريال مشاركة في المباريات خلال الآونة الأخيرة، نظراً لثقة زيدان المطلقة بقدراته، الأمر الذي يعزز فرصه في المشاركة أمام باريس سان جيرمان.