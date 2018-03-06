مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس ويستعيد وصافة البريميرليغ

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام مضيفه كريستال بالاس إلى الفوز 3-2 "الاثنين" في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد مانشستر وصافة الدوري الإنجليزي رافعا رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث وتجمد رصيد كريستال عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر ليزداد موقف الفريق صعوبة.

وتقدم كريستال بهدفين عن طريق اندروس تاونسيند والهولندي باتريك فان انهولت في الدقيقتين 11 و48.

ولكن مانشستر استجمع قواه ورد بثلاثة أهداف حملت توقيع كريس سمالينغ والبلجيكي روميليو لوكاكو والصربي نيمانيا ماتيتش في الدقائق 54 و76 و91.