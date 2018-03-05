مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورنتينا.. فتح تحقيق جنائي

قال المدعي العام لمدينة أوديني الإيطالية، حيث عثر على قائد نادي فيورنتينا الإيطالي دافيد أستوري ميتا، إنه سيتم تشريح جثة اللاعب في إطار تحقيق جنائي، للاشتباه بوقوع جريمة قتل.

وكان المدعي العام أنتونيو دي نيكولو قد قال لـ "جيورنال راديو راي": "لقد فتحنا تحقيقا جنائيا للاشتباه بوقوع جريمة قتل". وتابع: "حتى الآن فإن الشبهة لا تزال ضد شخص مجهول. سنجري تشريحا للجثة قريبا".

وكان قد عثر على اللاعب ميتا في غرفته بأحد الفنادق في أوديني، عندما لم يحضر للإفطار الجماعي للاعبي الفريق في التاسعة والنصف صباحا.

وقال المتحدث باسم النادي، أرتورو ماستروناردي: "لم يحضر اللاعب للإفطار الجماعي، وقد كان في العادة أول الحاضرين، لذا ذهبوا ليطمئنوا عليه".

وأضاف: "لقد كان دافيد نائما في غرفة بمفرده. أخذت الجثة لتخضع للتشريح، الذي أعتقد أنه سيحدث اليوم"، بحسب موقع "ذا صن" البريطاني.

وكان من المعتقد أن اللاعب توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية، لكن لم تظهر عليه أية أعراض للمرض.