القبض على شقيق ميسي

القت الشرطة الأرجنتينية القبض على ماتياس ميسي شقيق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمنتجع فيا جيسيل بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد سائقها بسلاح ناري ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام" الأحد نقلا عن مصادر قضائية.

وبعد اصطدام سيارة ماتياس ميسي بالسيارة الأخرى ، دخل ماتياس في مشادة عنيفة مع سائق هذه السيارة ثم هدده بسلاح ناري صغير كان بحوزته ، حسبما أكد شهود عيان فيما لم تجد الشرطة "أي أسلحة" في سيارة ماتياس طبقا لموقع "روساريو 3" على الانترنت. وكانت الشرطة ألقت القبض على ماتياس "35 عاما" الشقيق الأكبر لميسي واحتجزته في مركز الشرطة بمنتجع فيا جيسيل الذي يقع على مسافة 400 كيلومتر جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ماتياس ميسي للقبض عليه حيث ألقي القبض عليه في أكتوبر 2015 في الأرجنتين أيضا بتهمة حيازة سلاح بدون سند قانوني عقب تعديه على اثنين من أفراد الشرطة.