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ميسي يضرب طموحات أتلتيكو ويقرب برشلونة من اللقب

المصدر:
  • د ب ا
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واصل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفاً غاليا قاد به برشلونة إلى أحد أبرز الانتصارات في الموسم الحالي بالفوز على أتلتيكو مدريد 1 / صفر "الأحد" في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم  .

على استاد "كامب نو" ببرشلونة ، أنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ميسي في الدقيقة 26 ليكون الهدف رقم 24 له في المسابقة هذا الموسم والهدف رقم 600 له مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني في مختلف البطولات على مدار مسيرته الكروية حتى الآن.

وقطع برشلونة خطوة مهمة على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني بعدما تغلب على أتلتيكو المنافس الحقيقي له على اللقب حاليا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول المسابقة موسعا الفارق مع أتلتيكو صاحب المركز الثاني إلى ثماني نقط قبل المراحل الـ11 الأخيرة في المسابقة هذا الموسم.

و حافظ برشلونة على فارق الـ15 نقطة التي تفصله عن  ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

 

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  • الصورة: ميسي يسجل الهدف 600 في مشواره

    ميسي يسجل الهدف 600 في مشواره

    سجل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الهدف 600 في مشواره مع ناديه وبلاده اليوم الأحد عندما أحرز الهدف الأول في مواجهة فريقه ضد اتليتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

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