ليفربول يتخطى نيوكاسل.. وصلاح يعود لصدارة الهدافين

قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول لانتزاع المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، والتغلب على نيوكاسل 2/صفر خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على هيديرسفيلد 2 / صفر وإيفرتون على بيرنلي 2 / 1 وسوانسي على ويستهام 4 / 1 وواتفورد على ويست بروميتش 1 / صفر وتعادل سواثهامبتون مع ستوك سيتي سلبيا وبورنموث مع ليستر سيتي 1 / 1.

وعلى ملعب أنفيلد، واصل صلاح تألقه مع ليفربول وقاده للفوز على نيوكاسل 2 / صفر.

ومهد صلاح الفوز لفريقه عندما سجل الهدف الأول في الدقيقة 40 بعد أن تلقى تمريرة بينية من أليكس أوكسليد تشامبرلين انفرد على إثرها صلاح بالحارس مارتين دوبرافكا ليسددها صلاح إلى داخل المرمى لحظة خروج الحارس من مرماه.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 24 هدفا ليتقاسم صدارة هدافي الدوري مع هاري كين نجم نادي توتنهام.

وفي الدقيقة 55 سجل ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول عندما مرر روبرتو فيرمينو كرة بينية لماني داخل منطقة الجزاء ليسددها لحظة سقوطه على أرضية الملعب إلى داخل المرمى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ، لينتزع المركز الثاني مؤقتا انتزارا لما ستسفر عنه مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي غدا الاثنين، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في تسع، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة عشر لنيوكاسل هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثماني.

ويستعد ليفربول لمواجهة ضيفه بورتو البرتغالي في مباراة الإياب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 5 / صفر.