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يوفنتوس يواجه لاتسيو ويفكر في «ويمبلي»

المصدر:
  • روما - أ ف ب
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يخوض يوفنتوس اختباراً صعباً اليوم في العاصمة روما أمام مضيفه لاتسيو في المرحلة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكن ذهنه سيكون في لندن والمباراة المفصلية التي تنتظره في «ويمبلي» الأربعاء المقبل ضد توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس معضلة، لأن مباراة لاتسيو مهمة لمعركة فريقه في الدوري الذي يسعى إلى إحراز لقبه للموسم السابع على التوالي، ويحتاج إلى خوضها بكل تركيز وقوة، كما الحال بالنسبة للقاء الأربعاء ضد توتنهام.

ويحتاج يوفنتوس إلى الفوز أو التعادل 3-3 وما فوق لمواصلة المشوار في دوري الأبطال والتأهل إلى ربع النهائي، بعد اكتفائه ذهاباً بالتعادل بأرضه 2-2 بعدما كان متقدماً بثنائية منذ الدقائق الأولى.

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