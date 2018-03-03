«الموجة الثلجية» تضرب الكرة الإنجليزية

ضربت «الموجة الثلجية» في انجلترا وعدد من الدول الأوروبية الكرة الإنجليزية بقوة، حيث تمر عدد من المدن الإنجليزية بموجة صقيع، غير مسبوقة وأثارت درجات الحرارة الجليدية التي تضرب مختلف المدن الأوروبية منذ أيام القلق على مشجعي الرياضة الإنجليز الذين سيضطرون إلى التنقل لمتابعة الأحداث في عطلة نهاية الأسبوع، ورغم التساقط الكثيف للثلوج خلال الأيام الماضية، لم يتم تأجيل أي مباراة في الدوري الممتاز لكرة القدم نظراً لتمتع غالبية الملاعب بنظام تدفئة أسفل العشب الأخضر يمنع تكدس الثلج. إلا أن عدداً من المدربين والمسؤولين أبدوا خشيتهم من تأثير العاصفة التي أطلق عليها «الوحش القادم من الشرق» في المشجعين.

وأبدى ديفيد مويز مدرب وست هام قلقه على تنقل مشجعي فريقه، وقال: السلطات المعنية بالأحوال الجوية «تنصح الناس بعدم التنقل على الطرق، والأمر سيان للفرق أو المشجعين».