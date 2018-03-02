برشلونة يستسلم لعناد لاس بالماس ويكتفي بالتعادل

أهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه لاس بالماس مساء الخميس في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

ظل برشلونة في الصدارة برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما رفع لاس بالماس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

لم يظهر برشلونة بمستواه المعتاد في اللقاء، حيث استسلم نجومه لعناد لاس بالماس، الذي نجح بفضل تنظيمه الدفاعي المحكم في خطف نقطة ثمينة من أنياب الفريق الكتالوني، الذي عاد لنزيف النقاط مجددا، بعد فوزه في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة.

بتلك النتيجة، ازداد صراع المنافسة على اللقب سخونة بين برشلونة وأتلتيكو، حيث سيحدد لقائهما على ملعب (كامب نو) يوم الأحد المقبل في المرحلة المقبلة للبطولة، شكل المنافسة خلال المراحل المتبقية من عمر المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة بارعة، مسجلا هدفه رقم 599 طوال مسيرته مع الساحرة المستديرة.

في الشوط الثاني، أدرك لاس بالماس التعادل عن طريق جوناثان كييري في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، هي الأولى التي تحتسب ضد برشلونة في البطولة منذ شباط/فبراير عام 2016.