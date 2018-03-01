بالقانون.. الطيران ممنوع من العبور فوق بيت ميسي

أكد خافيير سانشيز بيرييتو رئيس شركة «فويلينغ» للطيران عملية تنمية الطيران الجوي في إقليم كتالونيا، صعب ومشواره مليء بالعثرات، كون الطيران ممنوع من العبور فوق منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منعا لإزعاجه.

وقال بيرييتو في ندوة في جامعة «إيساد» وأمام حشد من الطلبة: «هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم، أن تمنع الطائرات من العبور فوق منزل نجم كرة قدم والمنطقة المحيطة، حتى لا تتسبب في إزعاجه.. الأمر ليس منطقياً على الإطلاق».

ويسكن الأرجنتيني ليونيل ميسي في منطقة بيلمار بالقرب من الأوروغواياني لويس سواريز ونجم برشلونة البرازيلي الجديد كوتينيو، على بعد 25 كيلو متر من محمية «سويداد» الطبيعية، وهي منطقة أخرى ممنوع مرور الطيران فوقها، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس شركة الطيران الإسبانية توسيعاً لنطاق المنع وتضييقاً على الاستثمارات.